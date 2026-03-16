Лавров рассказал о визите представителя Франции в Москву

15:30, 16 марта 2026

Лавров: Представитель Франции не привез в Москву «ничего нового» по Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Представитель Франции, посетивший Москву для установления контактов по урегулированию конфликта на Украине, не привез «ничего нового». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Ничего нового он не привез, и Дмитрий Сергеевич [Песков] четко об этом сказал. Ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих закрытых контактах мы не услышали», — рассказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Париж просил Москву сохранять факт контактов в секрете, однако сам «слил» информацию о них в СМИ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что советники президента Франции Эммануэля Макрона по нацбезопасности Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер приезжали в Москву в феврале с предложением по мирным переговорам. По информации собеседника издания, французская делегация хотела убедить Кремль дать европейцам место за столом переговоров, но получила отказ.

