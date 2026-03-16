13:59, 16 марта 2026

Леонардо Ди Каприо привел на «Оскар» молодую модель вместо матери

Актер Леонардо Ди Каприо появился на «Оскаре» с моделью Витторией Черетти
Мария Винар

Фото: Roger Kisby / The Academy / Getty Images

Американский актер Леонардо Ди Каприо привел на церемонию вручения кинопремии «Оскар» молодую возлюбленную, итальянскую модель Витторию Черетти. Об этом пишет Daily Mail (DM).

51-летний артист появился на светском мероприятии с 27-летней манекенщицей. Звезда фильма «Битва за битвой» предстал перед камерами в классической черном костюме люксового бренда Dior и с усами. Его спутниц продемонстрировала публике фигуру в красном платье.

Журналисты портала отметили, что публичный выход Ди Каприо с Черетти показал насколько серьезными стали их отношения, несмотря на то, что на «Золотом глобусе» он появился в сопровождении своей 82-летней матери Ирмелин Инденбиркен. Тогда же стендап-комик Никки Глейзер, которая вела церемонию, высмеяла его за романы с молодыми женщинами.

