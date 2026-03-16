20:24, 16 марта 2026Интернет и СМИ

Лишенный российского гражданства комик рассказал о служащем в ВСУ брате

Комик Романов, уехавший из России, заявил, что его старший брат служит в ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший участник юмористического шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов, которого лишили российского гражданства, рассказал, что его старший брат служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Подробности он раскрыл в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Романов, который родился на Украине, затем жил в России, после чего уехал в Европу, уточнил, что его родители живут в Одессе, а его брат служит в ВСУ. «Он хотел на фронт, а нам это было странно, скажем так. Он хотел быть полезным своей стране. (...) Это его жизнь, его право», — отметил юморист и уточнил, что не знает, пошел ли брат на фронт добровольно или его забрали территориальные центры комплектования (ТЦК).

Романов также добавил, что его родители не хотели бы, чтобы он тоже вступил в ВСУ. «Родителям как-то намного безопаснее иметь одного ребенка на войне, нежели двоих», — заключил комик.

Ранее Романов раскрыл стоимость медицинской страховки в Европе. Юморист рассказал, что ежемесячно платит 215 евро (около 19 тысяч рублей).

О том, что Романова лишили гражданства, стало известно в апреле 2025 года. Ему также запретили приезжать в Россию.

