Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:30, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Лишенный гражданства России комик раскрыл стоимость медицины в Европе

Комик Романов заявил, что медстраховка на семью в Европе стоит 215 евро
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bbristekjegor / Freepik

Бывший участник юмористического шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов, лишенный гражданства России и живущий в Европе, раскрыл стоимость медицинской страховки. Ее комик назвал в Telegram-канале.

По словам Романова, недавно он попал в небольшое ДТП, после которого решил застраховать здоровье. Как уточнил юморист, медстраховка на семью обходится ему примерно в 215 евро (порядка 19 тысяч рублей) в месяц.

«Что выгоднее: платить 200 евро в месяц или внезапно столкнуться с операцией на три-пять тысяч евро (около 270-450 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») (а иногда и гораздо больше) и срочно искать деньги? Думаю, ответ очевиден», — заявил он.

О том, что он попал в аварию, Романов сообщил в ноябре. По словам юмориста, это произошло, когда он вез ребенка на футбол во время сильного дождя и плохой видимости. В результате ДТП никто не пострадал.

В апреле 2025 года стало известно, что Романова и его коллегу Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Юмористам также запретили въезд в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Женщин предупредили о шести ведущих к раку груди привычках

    В России прокомментировали сообщения о передаче Ирану информации о базах США

    Лишенный гражданства России комик раскрыл стоимость медицины в Европе

    Туристка из США застряла в Катаре и вернулась домой на частном джете с советником Трампа

    Губернатор сообщил о раненном в отселенном населенном пункте мирном жителе

    Трампу поставили серьезный диагноз

    Куценко призвал не заставлять женщин работать

    Еврокомиссия отреагировала на угрозы Зеленского в адрес Орбана

    Венгрия вышлет задержанных при перевозке денег украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok