Лишенный гражданства России комик раскрыл стоимость медицины в Европе

Комик Романов заявил, что медстраховка на семью в Европе стоит 215 евро

Бывший участник юмористического шоу Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов, лишенный гражданства России и живущий в Европе, раскрыл стоимость медицинской страховки. Ее комик назвал в Telegram-канале.

По словам Романова, недавно он попал в небольшое ДТП, после которого решил застраховать здоровье. Как уточнил юморист, медстраховка на семью обходится ему примерно в 215 евро (порядка 19 тысяч рублей) в месяц.

«Что выгоднее: платить 200 евро в месяц или внезапно столкнуться с операцией на три-пять тысяч евро (около 270-450 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») (а иногда и гораздо больше) и срочно искать деньги? Думаю, ответ очевиден», — заявил он.

О том, что он попал в аварию, Романов сообщил в ноябре. По словам юмориста, это произошло, когда он вез ребенка на футбол во время сильного дождя и плохой видимости. В результате ДТП никто не пострадал.

В апреле 2025 года стало известно, что Романова и его коллегу Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Юмористам также запретили въезд в страну.