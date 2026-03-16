Логово мошенников обнаружили в одном из самых богатых городов России

В Москве полиция задержала двоих 19-летних уроженцев Саратовской области, которые обслуживали call-центр аферистов из Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка.

В ходе обысков изъято три GSM-шлюза, три SIM-бокса и более тысячи сим-карт. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, они арестованы.

В съемных квартирах на северо-востоке Москвы молодые люди обслуживали GSM-шлюзы и SIM-боксы, а также регулярно меняли сотни сим-карт, обеспечивая бесперебойную работу мошеннической схемы.

По версии следствия, с ноября 2025 года подозреваемые не менее десяти раз меняли съемные квартиры, чтобы законспирировать свою деятельность. Ежедневно они получали от кураторов от 100 до 200 сим-карт — сначала через курьеров, затем через службы доставки.

