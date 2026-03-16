05:33, 16 марта 2026

Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники»
Марина Совина (ночной редактор)
Майкл Б. Джордан. Фото: Joe Maher / Getty Images

Американский актер Майкл Б. Джордан получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники», следует из трансляции ABC.

Актер получил статуэтку за роли Элайджи Мура и Элиаса Мура в картине «Грешники».

В номинации «Лучший актер» также были представлены Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой», за роль Боба Фергюсона), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный», за роль Марти Маузера), Вагнер Моура («Секретный агент», за роль Армандо Солимоиса) и Итан Хоук («Голубая луна», за роль Лоренца Харта).

Российский режиссер и сценарист Константин Бронзит не сумел выиграть премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

