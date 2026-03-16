Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 16 марта 2026Мир

Мерц ответил на призыв Трампа

Мерц исключил участие Германии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

ФРГ не будет участвовать в возможной военной миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов в Берлине, передает ТАСС.

«Мы не будем военными средствами обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе», — сказал Мерц. Он подчеркнул, что вопрос об участии Германии «не стоит», и страна не будет этого делать.

Канцлер отметил, что США и Израиль не консультировались с европейскими союзниками по поводу возможных действий против Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив. За прошедшее время ни эти, ни какие-либо другие страны не поддержали призыв политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    Бессонница унесла жизни 35 человек из одной семьи

    Блогерша Лерчек впервые вышла на связь после новости о раке и расплакалась

    Европейцы не захотели отправлять военных в Ормузский пролив

    Зумеры начали спасать торговые центры

    ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера в матче с «Балтикой»

    Немец неудачно отдохнул в Нью-Йорке и потребовал 20 миллионов долларов компенсации

    Лишенный российского гражданства комик рассказал о служащем в ВСУ брате

    Зумеры нашли замену ипотеке в России

    Москвичей предупредили о возвращении заморозков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok