Мерц ответил на призыв Трампа

Мерц исключил участие Германии в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

ФРГ не будет участвовать в возможной военной миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов в Берлине, передает ТАСС.

«Мы не будем военными средствами обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе», — сказал Мерц. Он подчеркнул, что вопрос об участии Германии «не стоит», и страна не будет этого делать.

Канцлер отметил, что США и Израиль не консультировались с европейскими союзниками по поводу возможных действий против Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив. За прошедшее время ни эти, ни какие-либо другие страны не поддержали призыв политика.

