Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 16 марта 2026Россия

Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

Москалькова намерена добиваться возвращения остающихся на Украине 7 курян
Майя Назарова

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова намерена добиваться возвращения остающихся на Украине семи жителей Курской области. О судьбе этих россиян она рассказала в мессенджере Max.

Она поделилась, что уже удалось вернуть на родину 158 курян. «Но работа не завершена: еще семеро наших граждан остаются на Украине. Мы не остановимся, пока не вернем их всех», — поделилась омбудсмен.

Москалькова напомнила, что 13 марта 2025 года Минобороны России объявило об освобождении города Суджа в Курской области от украинских оккупантов.

До этого жительница Суджи подчеркивала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрывались курянами, которых вывозили в Сумскую область.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. В марте 2025 года Минобороны России доложило об освобождении Суджи силами группировки «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok