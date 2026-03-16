Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

Москалькова намерена добиваться возвращения остающихся на Украине 7 курян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова намерена добиваться возвращения остающихся на Украине семи жителей Курской области. О судьбе этих россиян она рассказала в мессенджере Max.

Она поделилась, что уже удалось вернуть на родину 158 курян. «Но работа не завершена: еще семеро наших граждан остаются на Украине. Мы не остановимся, пока не вернем их всех», — поделилась омбудсмен.

Москалькова напомнила, что 13 марта 2025 года Минобороны России объявило об освобождении города Суджа в Курской области от украинских оккупантов.

До этого жительница Суджи подчеркивала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрывались курянами, которых вывозили в Сумскую область.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. В марте 2025 года Минобороны России доложило об освобождении Суджи силами группировки «Север».