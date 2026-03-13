Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 13 марта 2026Россия

Побывавшая в оккупации россиянка рассказала о поведении бойцов ВСУ

Жительница Суджи: Бойцы ВСУ прикрывались курянами, которых вывозили в Сумы
Майя Назарова
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жительница Суджи Курской области, побывавшая в оккупации, рассказала о поведении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Комментарий россиянки приводит ТАСС.

Женщина пояснила, что украинские солдаты прикрывались курянами, которых вывозили в Сумскую область.

Она утверждает, что всего в период оккупации Курской области украинские силы вывезли свыше 100 человек из Суджанской школы-интерната.

Местные жители поделились, что всего в оккупации в интернате проживали около 100-120 человек.

До этого другая жительница Курской области назвала отвратительным питание в украинском плену. Россиянка отметила, что от тушенки, которую им предоставляли, почти всегда исходил неприятный запах.

Курянка призналась, что провела в плену год. Она пояснила, что до прихода украинских войск проживала в Суджанском районе. Во время оккупации ей вместе с другими односельчанами приходилось прятаться в подвалах.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны России доложило об освобождении Суджи силами группировки «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении тела второго пропавшего под Москвой ребенка

    Известный телеведущий задремал в эфире

    Мужчина уехал из российского аэропорта на машине ФСБ

    Названы неожиданные причины запора и диареи

    Китай запустил экспериментальные спутники Shiyan-30

    Раскрыта сложная борьба в Белом доме из-за войны с Ираном

    Появились подробности обнаружения тела второго пропавшего под Москвой ребенка

    Обстановка на горевшей больше суток из-за атаки ВСУ российской нефтебазе изменилась

    Безруков погасил долг по штрафам ГИБДД

    Бывший начальник полиции российского города стал оператором БПЛА на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok