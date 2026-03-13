Жительница Суджи: Бойцы ВСУ прикрывались курянами, которых вывозили в Сумы

Жительница Суджи Курской области, побывавшая в оккупации, рассказала о поведении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Комментарий россиянки приводит ТАСС.

Женщина пояснила, что украинские солдаты прикрывались курянами, которых вывозили в Сумскую область.

Она утверждает, что всего в период оккупации Курской области украинские силы вывезли свыше 100 человек из Суджанской школы-интерната.

Местные жители поделились, что всего в оккупации в интернате проживали около 100-120 человек.

До этого другая жительница Курской области назвала отвратительным питание в украинском плену. Россиянка отметила, что от тушенки, которую им предоставляли, почти всегда исходил неприятный запах.

Курянка призналась, что провела в плену год. Она пояснила, что до прихода украинских войск проживала в Суджанском районе. Во время оккупации ей вместе с другими односельчанами приходилось прятаться в подвалах.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны России доложило об освобождении Суджи силами группировки «Север».