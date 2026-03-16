Московским автомобилистам порекомендовали не менять резину

Дептранс: Менять зимние шины на летние пока рано

В Москве пока рано переводить автомобили с зимней на летнюю резину. Переобувать машины водителям отсоветовали в пресс-службе столичного Дептранса в Telegram.

«В Москве сегодня снова солнечная погода. Но напоминаем, что еще рано выезжать на мотоциклах, а автомобилистам — менять зимние шины на летние. Плюсовая температура еще не устойчива», — отметили в ведомстве утром понедельника, 16 марта.

Помимо этого, московских автомобилистов предупредили о локальных затруднениях в центре города, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область в вечернее время.

Ранее автоюрист Екатерина Соловьева напомнила, что сменить зимние шины на летние необходимо будет тогда, когда среднесуточная температура поднимется до плюс семи-восьми градусов Цельсия.

