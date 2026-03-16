Москвичей предупредили о возвращении заморозков

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:21, 16 марта 2026

Синоптик Паршина: Заморозки вернутся в Москву в ночь на 17 марта
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заморозки вернутся в Москву в ночь на вторник, 17 марта. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

Столбики термометров ночью покажут до минус четырех градусов Цельсия. При этом днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, уточнила синоптик.

«В среду ночью — минус один градус, днем — плюс 12 градусов. В четверг ночью — минус три градуса, а днем — плюс 13 градусов. Ночью в пятницу будет около ноля, однако днем — плюс восемь-десять градусов», — рассказала Паршина.

По прогнозам метеоролога, в выходные, 21 и 22 марта, погода существенно не изменится. Днем в Москве ожидается до 10 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до нуля. При этом осадков не будет практически всю неделю.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что вторая половина марта в Москве тоже будет аномально теплой. Температурные показатели будут превышать климатическую норму на 6-7 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    Блогерша Лерчек впервые вышла на связь после новости о раке и расплакалась

    Европейцы не захотели отправлять военных в Ормузский пролив

    Зумеры начали спасать торговые центры

    ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера в матче с «Балтикой»

    Немец неудачно отдохнул в Нью-Йорке и потребовал 20 миллионов долларов компенсации

    Лишенный российского гражданства комик рассказал о служащем в ВСУ брате

    Зумеры нашли замену ипотеке в России

    Москвичей предупредили о возвращении заморозков

    Неожиданно вернувшаяся в соцсети Меган Фокс вышла в свет в откровенном образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok