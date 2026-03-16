Москвичей предупредили о возвращении заморозков

Синоптик Паршина: Заморозки вернутся в Москву в ночь на 17 марта

Заморозки вернутся в Москву в ночь на вторник, 17 марта. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, ее слова передает РИА Новости.

Столбики термометров ночью покажут до минус четырех градусов Цельсия. При этом днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, уточнила синоптик.

«В среду ночью — минус один градус, днем — плюс 12 градусов. В четверг ночью — минус три градуса, а днем — плюс 13 градусов. Ночью в пятницу будет около ноля, однако днем — плюс восемь-десять градусов», — рассказала Паршина.

По прогнозам метеоролога, в выходные, 21 и 22 марта, погода существенно не изменится. Днем в Москве ожидается до 10 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до нуля. При этом осадков не будет практически всю неделю.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что вторая половина марта в Москве тоже будет аномально теплой. Температурные показатели будут превышать климатическую норму на 6-7 градусов.