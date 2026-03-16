16:53, 16 марта 2026

Москве пригрозили четвертым тепловым рекордом

Виктория Клабукова

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Москве грозит очередной тепловой рекорд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Новый, четвертый, температурный рекорд столица поставит в понедельник, 16 марта. В течение дня погода будет обусловлена западной периферией азиатского антициклона. Столбики термометров, как ожидает синоптик, на 6-7 градусов превысят климатическую норму, достигнув плюс 11 градусов в Москве и плюс 12 градусов по области. Прежний рекорд был поставлен в 2015 году и составлял плюс 10,3 градуса.

При этом только в воскресенье, 15 марта, в Москве зафиксировали суточный рекорд максимальной температуры — 9,9 градуса выше нуля. Таким образом, неделя завершилась с обновлением рекорда 2015 года, когда в марте было зарегистрировано плюс 9,8 градуса.

Выше климатической нормы температура, вероятно, будет держаться и во второй половине месяца. Тепловая аномалия составит четыре-пять градусов. Новых рекордных максимумов, правда, Леус не предвидит.

    Последние новости

    «Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива

    Раскрыта личность напавшего с ножом на одноклассника перед уроками в Подмосковье

    Раскрыты подробности об арсенале ранившего одноклассника 13-летнего школьника

    Турист отправился на прогулку сразу после прилета на популярный курорт Европы и исчез

    69-летний мужчина провалился в берлогу, разбудил медведя и избил его

    Дмитриев призвал ЕС приспосабливаться или сдаваться

    Раскрыты подробности о напавшем с ножом на одноклассника школьнике

    JAC готовится завершить продажи одной машины в РФ

    Поляк нашел обломки неопознанного летательного аппарата у границы с Украиной

    Раскрыто состояние получившего три удара ножом по пути в школу мальчика из Подмосковья

    Все новости
