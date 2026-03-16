Мужчина изнасиловал туристку в Индии, разбил ей голову камнем и потребовал освобождения

Мужчина изнасиловал знакомую туристку в Гоа, Индия, разбил ей голову камнем, а спустя год потребовал освобождения из тюрьмы. Об этом сообщает AOL.

Уточняется, что преступление произошло в марте 2025 года. 28-летняя Даниэль из Ирландии приехала в Индию для празднования фестиваля красок Холи. Она уже не раз была в Гоа и обзавелась там знакомствами, среди которых оказался и 23-летний Виката Бхагата, напавший на нее в ночь на 13 марта.

Мужчина попытался изнасиловать иностранку, но та оказала сопротивление. Тогда злоумышленник ударил ее пивной бутылкой по голове, изнасиловал, после чего разбил ей лицо камнем, чтобы не оставлять улик. Бхагата арестовали, он провел в тюрьме год, однако теперь хочет выйти на свободу. Его апелляция находится на рассмотрении.

Ранее троих мужчин, которые изнасиловали туристку и хозяйку гостевого дома в Индии, приговорили к смертной казни в начале февраля 2026 года. Уточняется, что все трое подсудимых — Маллеш, Саи и Шаранапп — получили одинаковое наказание.