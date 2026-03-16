09:03, 16 марта 2026

Мужчина изнасиловал туристку в Индии, разбил ей голову камнем и потребовал освобождения

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: MukeshR / Shutterstock / Fotodom

Мужчина изнасиловал знакомую туристку в Гоа, Индия, разбил ей голову камнем, а спустя год потребовал освобождения из тюрьмы. Об этом сообщает AOL.

Уточняется, что преступление произошло в марте 2025 года. 28-летняя Даниэль из Ирландии приехала в Индию для празднования фестиваля красок Холи. Она уже не раз была в Гоа и обзавелась там знакомствами, среди которых оказался и 23-летний Виката Бхагата, напавший на нее в ночь на 13 марта.

Мужчина попытался изнасиловать иностранку, но та оказала сопротивление. Тогда злоумышленник ударил ее пивной бутылкой по голове, изнасиловал, после чего разбил ей лицо камнем, чтобы не оставлять улик. Бхагата арестовали, он провел в тюрьме год, однако теперь хочет выйти на свободу. Его апелляция находится на рассмотрении.

Ранее троих мужчин, которые изнасиловали туристку и хозяйку гостевого дома в Индии, приговорили к смертной казни в начале февраля 2026 года. Уточняется, что все трое подсудимых — Маллеш, Саи и Шаранапп — получили одинаковое наказание.

    Последние новости

    Украинские беспилотники третий день сбивают на подлете к Москве. Что известно о продолжающейся атаке?

    В России спрогнозировали подорожание пластиковой тары из-за войны в Иране

    Российский депутат отказался от проверки на алкоголь и поплатился

    53-летняя Гвинет Пэлтроу в прозрачном платье вышла на красную дорожку «Оскара»

    Военным США предсказали «мясорубку невиданных масштабов» на Ближнем Востоке

    Собянин раскрыл число сбитых за два дня на подлете к Москве беспилотников

    Британия отклонила призыв Трампа

    Пашинян сыграл на барабанах в центре большого сердца из детей

    Желание подзаработать привело российского подростка на скамью подсудимых

    Мужчинам назвали полезные для потенции продукты

    Все новости
