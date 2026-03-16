10:32, 16 марта 2026Силовые структуры

Мужчина попал в руки российских силовиков из-за репостов в соцсетях

В Запорожской области задержан мужчина за репосты запрещенной организации
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Запорожской области полиция задержала местного жителя, который выкладывал на свою страницу в социальной сети репосты публикаций запрещенной в России организации. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина размещал на своей странице в социальной сети материалы, которые публиковались на ресурсах организации, признанной Верховным судом России террористической. В частности, он публиковал графики движения военных судов в территориальных водах России, заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих, а также прямые призывы к терроризму и экстремизму.

Мужчина проходит подозреваемым по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в ней»), 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 280.4 («Осуществление экстремистской деятельности с использованием интернета») УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее россиянин получил семь лет колонии за призывы к посягательству на жизнь президента страны Владимира Путина.

