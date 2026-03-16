15:11, 16 марта 2026

На берег вынесло опасных голубых драконов

Юлия Юткина
Фото: Douglas Cliff / Shutterstock / Fotodom

В штате Техас, США, на берег вынесло ядовитых моллюсков необычного вида. Об этом пишет People.

Исследовательский институт Харта (HRI) предупредил, чтобы посетители пляжей не подходили к так называемым голубым драконам. Эти ярко-синие моллюски опасны, поскольку могут оставить человеку серьезный ожог.

«Я слышал, что они жалят, наверное, в три раза сильнее португальского кораблика. Мне трудно в это поверить, потому что по шкале от одного до десяти я бы оценил боль от укуса кораблика где-то на девять», — рассказал сотрудник HRI Джейс Таннелл.

По словам исследователя, моллюски, похожие на крошечных драконов, достигают в длину всего три сантиметра. Их нелегко разглядеть на берегу, поэтому Таннелл призвал местных жителей быть особенно осторожными.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Голубой дракон, или голубой ангел (Glaucus atlanticus), — это вид морского слизня, который обитает в водах умеренного и тропического поясов. Он умеет парить в толще воды благодаря пузырьку газа в желудке.

Этот хищник питается ядовитыми сифонофорами, такими как португальский кораблик, накапливая их стрекательные клетки для собственной защиты. Из-за такого рациона прикосновение к голубому дракону может быть очень болезненным для человека.

Ранее сообщалось, что необычных моллюсков нашли на пляже в британской деревне Стадленд. На берег вынесло множество раскрытых раковин, из которых вываливались продолговатые тела, похожие на гнилые бананы.

    Последние новости

    Лавров рассказал о визите представителя Франции в Москву

    В России прекратились продажи дешевого кроссовера из Китая

    В офисе президента Украины оценили вероятность скорого урегулирования конфликта

    Сроки падения цен на нефть ниже 80 долларов предсказали

    Фото деталей военной авиации оказались в распоряжении СБУ из-за российского слесаря

    Россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с трансгендерными женщинами в Таиланде

    В Раде призвали депутатов взять власть и заключить мир

    Раскрыт способ реанимировать севшие после стирки свитера

    Биржевые цены на бензин в России взлетели

    В Иране рассказали о полученном США и Израилем хорошем уроке

    Все новости
