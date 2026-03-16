11:38, 16 марта 2026Культура

На «Оскаре» устроили протест против силовиков Трампа

Писательница Дойл и певица Бареллис выступили против агентов ICE на «Оскаре»
Андрей Шеньшаков

Фото: John Locher / AP

Во время красной дорожки церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» некоторые гости поддержали протест против действий американского силового ведомства ICE (аналог таможенной полиции). Об этом сообщает издание Marie Claire.

Писательница Гленнон Дойл вышла к фотографам с сумочкой, на которой была надпись «FUCK ICE» («долой ICE»). Текст был набит поверх аксессуара с помощью страз.

Также свою позицию выразила певица и пианист Сара Бареллис: на ее костюме во время дефиле по красной ковровой дорожке был виден значок с надписью «ICE OUT».

В январе стало известно, что многие голливудские звезды выступили против трамповских «оккупантов» и «гестапо» после трагедии с Алексом Претти, которая произошла с участием агентов ICE в Миннеаполисе.

    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    Тренера женской сборной Люксембурга уволили из-за непристойных сообщений футболисткам

    Атаки дешевых дронов Ирана начали истощать дорогостоящую систему ПВО США

    «Яндекс» опроверг данные о планах массовых увольнений

    С импорта товаров в Россию захотели собрать сотни миллиардов рублей

    Бывший премьер Украины высказался о статусе «прокси» Киева

    Названы самые популярные у россиян страны для открытия банковских счетов

    Трампа предупредили о высокой цене за продолжение конфликта в Иране

    В Госдуме фразой «Зеленскому будет тяжело подняться» высказались об ответе на атаки ВСУ

    Рита Ора в оголяющем грудь платье посетила афтепати «Оскара»

    Все новости
