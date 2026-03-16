На «Оскаре» устроили протест против силовиков Трампа

Писательница Дойл и певица Бареллис выступили против агентов ICE на «Оскаре»

Во время красной дорожки церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» некоторые гости поддержали протест против действий американского силового ведомства ICE (аналог таможенной полиции). Об этом сообщает издание Marie Claire.

Писательница Гленнон Дойл вышла к фотографам с сумочкой, на которой была надпись «FUCK ICE» («долой ICE»). Текст был набит поверх аксессуара с помощью страз.

Также свою позицию выразила певица и пианист Сара Бареллис: на ее костюме во время дефиле по красной ковровой дорожке был виден значок с надписью «ICE OUT».

В январе стало известно, что многие голливудские звезды выступили против трамповских «оккупантов» и «гестапо» после трагедии с Алексом Претти, которая произошла с участием агентов ICE в Миннеаполисе.