20:05, 16 марта 2026

На тусовке радикалов в российском городе нашли полицейского и росгвардейца

В Ярославле на тусовке радикалов нашли полицейского и росгвардейца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в клуб, где проходил концерт «Похороны зимы», организатора которого — околомузыкальную группировку VLSKVLT («Велескульт») — считают радикальной из-за приверженности националистическим взглядам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, в ходе облавы задержали свыше 20 человек с нацистскими татуировками и запрещенной символикой. На шестерых составили протоколы о публичной демонстрации запрещенных символов и поместили в изолятор. Среди посетителей концерта оказались сотрудники полиции, Росгвардии и Росреестра с доступом к гостайне.

Отмечается, что еще двух посетителей концерта передали работникам военкомата, поскольку выяснилось, что они уклонисты.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ФСБ предотвратила попытку теракта в электричке.

    Последние новости

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    Бессонница унесла жизни 35 человек из одной семьи

    Блогерша Лерчек впервые вышла на связь после новости о раке и расплакалась

    Европейцы не захотели отправлять военных в Ормузский пролив

    Зумеры начали спасать торговые центры

    ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера в матче с «Балтикой»

    Немец неудачно отдохнул в Нью-Йорке и потребовал 20 миллионов долларов компенсации

    Лишенный российского гражданства комик рассказал о служащем в ВСУ брате

    Зумеры нашли замену ипотеке в России

    Москвичей предупредили о возвращении заморозков

    Все новости
