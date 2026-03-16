На тусовке радикалов в российском городе нашли полицейского и росгвардейца

В Ярославле на тусовке радикалов нашли полицейского и росгвардейца

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в клуб, где проходил концерт «Похороны зимы», организатора которого — околомузыкальную группировку VLSKVLT («Велескульт») — считают радикальной из-за приверженности националистическим взглядам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, в ходе облавы задержали свыше 20 человек с нацистскими татуировками и запрещенной символикой. На шестерых составили протоколы о публичной демонстрации запрещенных символов и поместили в изолятор. Среди посетителей концерта оказались сотрудники полиции, Росгвардии и Росреестра с доступом к гостайне.

Отмечается, что еще двух посетителей концерта передали работникам военкомата, поскольку выяснилось, что они уклонисты.

