Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:07, 16 марта 2026Бывший СССР

На Украине уличили «банду Ермака» в саботаже работы Рады

Нардеп Гетманцев: Банда Ермака саботирует работу Рады и мешает приближению мира
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Банда» экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака саботирует работу Верховной Рады и мешает приближению мира. Об этом заявил в Telegram народный депутат Данила Гетманцев.

Парламентарий прокомментировал сообщения популярного на Украине анонимного Telegram-канала, в которых утверждалось, что депутаты Рады вместе с США якобы давят на Владимира Зеленского, чтобы заставить Киев пойти на уступки.

«Черт Ермака (...) агитирует за бесконечную войну. Это голос не вычищенной из власти банды Ермака, которая, кстати, и стала первопричиной того, что происходит в Верховной Раде сегодня», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский пригрозил отправить нардепов на фронт, если они не будут голосовать как нужно. Украинский лидер обвинил парламентариев в саботировании законопроектов, которые необходимы для евроинтеграции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok