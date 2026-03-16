Нардеп Гетманцев: Банда Ермака саботирует работу Рады и мешает приближению мира

«Банда» экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака саботирует работу Верховной Рады и мешает приближению мира. Об этом заявил в Telegram народный депутат Данила Гетманцев.

Парламентарий прокомментировал сообщения популярного на Украине анонимного Telegram-канала, в которых утверждалось, что депутаты Рады вместе с США якобы давят на Владимира Зеленского, чтобы заставить Киев пойти на уступки.

«Черт Ермака (...) агитирует за бесконечную войну. Это голос не вычищенной из власти банды Ермака, которая, кстати, и стала первопричиной того, что происходит в Верховной Раде сегодня», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский пригрозил отправить нардепов на фронт, если они не будут голосовать как нужно. Украинский лидер обвинил парламентариев в саботировании законопроектов, которые необходимы для евроинтеграции.

