14:53, 16 марта 2026

На Украине заявили об использовании Россией дронов с ИИ при ударах по Киеву

DE: Монумент Независимости в Киеве атаковал «Ланцет» с искусственным интеллектом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Монумент независимости в Киеве атаковал российский беспилотник «Ланцет», при работе которого использовался искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщило украинское издание Defence Express (DE).

Утверждается, что на модель беспилотника указывают его фрагменты, оставшиеся после взрыва. В частности — X-образный хвост и крыло.

По данным журналистов, с высокой степенью вероятности беспилотник управлялся при помощи ИИ. Они заявили, что эта особенность обеспечила рою БПЛА автономную навигацию, поиск целей и удары без оператора. Издание отмечает, что на это указывают цветные круги на обломках беспилотника.

DE предполагает, что российские войска могли прибегнуть к таким ударам, чтобы продемонстрировать новые возможности, так как Киев находится в 200 километрах от российской границы, что значительно превышает дальность полета «Ланцетов».

В понедельник, 16 марта, беспилотник ударил по монументу Независимости в центре Киева. Утверждалось, что на памятник могли упасть обломки сбитого дрона.

    На Украине заявили об использовании Россией дронов с ИИ при ударах по Киеву

