21:49, 16 марта 2026Мир

На Западе заявили о «начале конца» Трампа

Профессор Бекки: Трамп изолировал себя, развязав войну с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп противопоставил себя всему миру, приняв решение начать операцию против Ирана. Об этом заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что несмотря на попытки американского лидера вовлечь в конфликт Североатлантический альянс и другие страны, все реагируют негативно. Это говорит о том, что дела идут не так, как Трамп рассчитывал, отмечает Бекки.

«Трамп в итоге изолировал себя и уж точно не может сейчас бросить [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху. Он оказался в темном переулке. Он безрассудно рискнул скорыми промежуточными выборами, и поэтому его руки будут связаны после них», — выразил мнение эксперт. Как утверждает Бекки, для Трампа «это не конец, а лишь начало конца».

Ранее колумнист Вольфганг Мюнхау заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана зашла в тупик, вынуждая Трампа готовиться к полномасштабному наземному вторжению. Кроме того, ресурсы Вашингтона истощены одновременным противостоянием на двух фронтах, что делает продолжение поддержки Украины невозможным.

