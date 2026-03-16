21:16, 16 марта 2026

Трампа предупредили о неизбежном сценарии в войне с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана зашла в тупик, вынуждая американского президента Дональда Трампа готовиться к полномасштабному наземному вторжению. Ресурсы Вашингтона истощены одновременным противостоянием на двух фронтах, что делает продолжение поддержки Украины невозможным. Об этом предупредил колумнист британского издания UnHerd Вольфганг Мюнхау.

Поскольку воздушная кампания не принесла США контроля над Ормузским проливом и свержения действующего режима, вероятность отправки американского десанта в Иран становится неизбежной, считает Мюнхау. Несмотря на предвыборные обещания не ввязываться в новые конфликты, Трамп не может допустить репутационной катастрофы, сопоставимой с вьетнамской.

Материалы по теме:
«Ему нужна быстрая победа» Когда закончится война в Иране, на какой итог надеются в США и чем опасен для Трампа затяжной конфликт?
«Ему нужна быстрая победа»Когда закончится война в Иране, на какой итог надеются в США и чем опасен для Трампа затяжной конфликт?
11 марта 2026
«Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива
«Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива
Сегодня

«Стоя перед выбором: свергнуть Корпус стражей исламской революции в ходе полугодовой наземной кампании или потерпеть унизительное поражение, не следует поспешно предполагать, что Трамп выберет второе», — отмечает автор материала.

Ранее высокопоставленные европейские источники Bloomberg сообщили, что в разговоре по телефону Трамп не смог объяснить цели американской военной операции в Иране. Собеседники агентства отметили, что рассуждения президента США о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    В МИД Ирана ответили на вопрос о появлении верховного лидера на публике

    Раскрыта подозрительная схема «потребительского экстремизма» в регионах России

    Во Франции обратились к Трампу с радикальным призывом

    Каллас пообещала защитить Армению от иностранного вмешательства

    На Западе заявили о «начале конца» Трампа

    Путин поздравил российского горнолыжника с победой на Паралимпиаде

    Глава МИД Хорватии объяснил поддержку нового пакета санкций против России

    Командиры ВСУ начали призывать к дезертирству

    Глава Ирана назвал условие прекращения войны с США

    Все новости
