Над Россией за неделю сбили почти три тысячи беспилотников

РИА Новости: ПВО за неделю сбила не менее 2970 БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили почти три тысячи украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Так, за период с 9 по 15 марта над территорией России было уничтожено не менее 2970 украинских дронов. Больше всего было сбито в понедельник и в воскресенье, 754 и 605 единиц соответственно.

Основная часть беспилотников была перехвачена над европейской частью страны. Неделей ранее силы ПВО перехватили 1999 аппаратов.

В ночь на 15 марта средства противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.