00:47, 16 марта 2026Россия

Над Россией за неделю сбили почти три тысячи беспилотников

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили почти три тысячи украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Так, за период с 9 по 15 марта над территорией России было уничтожено не менее 2970 украинских дронов. Больше всего было сбито в понедельник и в воскресенье, 754 и 605 единиц соответственно.

Основная часть беспилотников была перехвачена над европейской частью страны. Неделей ранее силы ПВО перехватили 1999 аппаратов.

В ночь на 15 марта средства противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.

    Последние новости

    Из-за удара ВСУ по микроавтобусу в российском регионе пострадали два человека

    Гибель последнего и старейшего в мире самолета Boeing KC-747 сняли на видео

    Небензя обвинил США и Израиль во всплеске насилия на Ближнем Востоке

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенных купальниках для модного бренда

    Названы три неэффективные добавки для борьбы с бессонницей

    В ФРГ высказались об участии Германии в операции в Ормузском проливе

    В России напомнили Западу об ответственности за атомную бомбу

    Над Россией за неделю сбили почти три тысячи беспилотников

    Иран заявил о неиспользовании большей части ракет

    В Китае оценили неожиданную реакцию России на ультиматумы США насчет Ирана

    Все новости
