Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:23, 16 марта 2026Культура

Народный артист России назвал получение «Оскара» неприличным

Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Депутат Государственной Думы, народный артист России Николай Бурляев заявил, что считает неприличным получение премии «Оскар». Его слова приводит ТАСС.

Актер сообщил, что уже давно не следит за церемониями вручения престижной премии. Бурляев заявил, что никогда не согласился бы принимать участие «в этой ярмарке тщеславия», и назвал Американскую киноакадемию организацией, предавшей все христианские ценности.

«По-прежнему все жаждут получить эту "желтую болванку", обесцененную абсолютно и которую получать-то уже неприлично», — считает звезда фильмов Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев».

Ранее стало известно, что российский режиссер и сценарист Константин Бронзит не сумел выиграть премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Бронзит был номинирован на «Оскар» в третий раз, на премию выдвинули его фильм «Три сестры». Также за эту награду боролись фильмы «Вечнозеленый» (США), «Пенсионный план» (Ирландия) и «Бабочка» (Франция), лауреатом стали авторы картины «Девушка, которая плакала жемчугом» (Канада).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok