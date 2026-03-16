Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:24, 16 марта 2026

Нашлась родственница оголившегося в госпитале Таиланда россиянина с деменцией

Зарина Дзагоева
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Нашлась родственница 70-летнего россиянина с деменцией, который потерял память в Таиланде и оголился в местном госпитале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера одной из групп отечественных волонтеров в курортной стране и администратора русскоязычного паблика в таиландских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, дочь пожилого мужчины из Екатеринбурга откликнулась на объявления в соцсетях. Ее связали с больницей, где сейчас находится россиянин.

Согласно данным загранпаспорта, мужчину зовут Владимир Васильевич Князев. Россиянин пришел на крыльцо госпиталя Вачира на курорте Пхукет полностью обнаженным и начал разговаривать сам с собой. Документов при нем не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Венгрии заявили об угрозах со стороны немецкого МИД из-за Украины

    Постоялица отеля напилась и рухнула с балкона в кусты в Таиланде

    На Украине назвали главный шанс на мир

    В «Слуге народа» отреагировали на угрозы Зеленского депутатам

    В Петербурге собрались полностью запретить электросамокаты

    Трехкратный чемпион мира рассказал о снижении числа занимающихся хоккеем

    Китай запустил восемь спутников

    Уехавший из России комик рассказал об израильском гражданстве и чуть не заплакал

    Вероятность конфискации США нефти Ирана с острова Харк описали словами «ничто не мешает»

    Наряды Риты Дакоты на препати «Оскара» разозлили пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok