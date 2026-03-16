Нашлась родственница оголившегося в госпитале Таиланда россиянина с деменцией

Нашлась родственница 70-летнего россиянина с деменцией, оголившегося в Таиланде

Нашлась родственница 70-летнего россиянина с деменцией, который потерял память в Таиланде и оголился в местном госпитале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера одной из групп отечественных волонтеров в курортной стране и администратора русскоязычного паблика в таиландских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, дочь пожилого мужчины из Екатеринбурга откликнулась на объявления в соцсетях. Ее связали с больницей, где сейчас находится россиянин.

Согласно данным загранпаспорта, мужчину зовут Владимир Васильевич Князев. Россиянин пришел на крыльцо госпиталя Вачира на курорте Пхукет полностью обнаженным и начал разговаривать сам с собой. Документов при нем не было.