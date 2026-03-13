Россиянин с деменцией пришел обнаженным в госпиталь Таиланда и заговорил сам с собой

В Таиланде начали поиски родных 70-летнего россиянина с деменцией, который потерял память. Об этом РИА Новости рассказала лидер одной из групп российских волонтеров в этой стране Азии Светлана Шерстобоева.

Согласно данным загранпаспорта, мужчину зовут Владимир Васильевич Князев. Он родился 21 февраля 1956 года и жил в Екатеринбурге. По словам собеседницы агентства, россиянин пришел на крыльцо госпиталя Вачира на курорте Пхукет полностью обнаженным и начал разговаривать сам с собой. Документов при нем не было. В больнице его осмотрел русскоговорящий психиатр и поставил ему диагноз деменция второй степени.

Шерстобоева добавила, что соотечественнику нужна помощь, и сам он «не выкарабкается». «За больницу не заплатит, домой не долетит», — пояснила волонтер.

Ранее другой россиянин поругался с девушкой в полицейском участке этой же страны Азии и бесследно исчез. Туриста ищут уже вторую неделю.

