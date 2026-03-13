Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:27, 13 марта 2026Путешествия

Россиянин с деменцией пришел обнаженным в госпиталь Таиланда и заговорил сам с собой

В Таиланде волонтеры начали поиски родных 70-летнего россиянина с деменцией
Алина Черненко

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде начали поиски родных 70-летнего россиянина с деменцией, который потерял память. Об этом РИА Новости рассказала лидер одной из групп российских волонтеров в этой стране Азии Светлана Шерстобоева.

Согласно данным загранпаспорта, мужчину зовут Владимир Васильевич Князев. Он родился 21 февраля 1956 года и жил в Екатеринбурге. По словам собеседницы агентства, россиянин пришел на крыльцо госпиталя Вачира на курорте Пхукет полностью обнаженным и начал разговаривать сам с собой. Документов при нем не было. В больнице его осмотрел русскоговорящий психиатр и поставил ему диагноз деменция второй степени.

Материалы по теме:
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025
«Для меня такие занятия — настоящая отдушина» Россияне помогают людям с деменцией и их семьям. Как эти встречи меняют их жизнь?
«Для меня такие занятия — настоящая отдушина»Россияне помогают людям с деменцией и их семьям. Как эти встречи меняют их жизнь?
29 октября 2025

Шерстобоева добавила, что соотечественнику нужна помощь, и сам он «не выкарабкается». «За больницу не заплатит, домой не долетит», — пояснила волонтер.

Ранее другой россиянин поругался с девушкой в полицейском участке этой же страны Азии и бесследно исчез. Туриста ищут уже вторую неделю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    Повышенная потливость оказалась признаком нескольких серьезных заболеваний

    Россиянин с деменцией пришел обнаженным в госпиталь Таиланда и заговорил сам с собой

    Каллас назвали разочарованным вассалом

    Стоимость одного редкого газа удвоилась из-за перекрытия Ормузского пролива

    Лукашенко жестко высказался об атаке на Иран

    Шаляпин заступился за Славу после скандального концерта

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на шиномонтаже

    Оценены шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ по итогам сезона

    В Европарламенте выступили с резким заявлением о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok