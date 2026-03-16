23:03, 16 марта 2026Мир

НАТО предостерегли от одного решения на Ближнем Востоке

Мюнклер: Применение пятой статьи устава НАТО ознаменует конец альянса
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Использование пятой статьи Устава Североатлантического альянса в целях проведения операции НАТО на Ближнем Востоке станет сигналом конца блока. С таким предостережением в интервью газете Handelsblatt выступил профессор политологии Берлинского университета имени Гумбольдта Герфрид Мюнклер.

«Применение пятой статьи будет означать конец НАТО, поскольку альянс в результате превратится из оборонительного в наступательный», — пояснил эксперт.

Следуя такой логике, каждый член Североатлантического альянса мог бы атаковать любую другую страну и, оказавшись в затруднительном положении, сразу запрашивать помощь у НАТО, отметил профессор.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о применении пятой статьи устава альянса против Ирана. Он сказал, что альянс будет оставаться «очень неоднозначным» в вопросе применения статьи о коллективной обороне.

