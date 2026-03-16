08:30, 16 марта 2026Россия

Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 145 беспилотников над регионами России
Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 145 беспилотников над регионами России. Такое число назвали в Минобороны страны, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве пояснили, что ночью 53 БПЛА перехвачены и уничтожены над Московским регионом, в том числе 46 дронов, летевших на Москву.

Кроме того, 38 беспилотников ликвидировали над территорией Брянской области, 11 дронов — территорией Ярославской области, 8 БПЛА — над территорией Калужской области, 7 летательных устройств — над территорией Смоленской области.

Также в Минобороны разъяснили, что по 5 БПЛА сбили над территориями Ростовской и Ульяновской областей, 4 дрона ликвидировали над территорией Тверской области. По 3 летательных устройства уничтожили над территориями Воронежской, Костромской областей и над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Волгоградской области и по одному БПЛА — над территориями Краснодарского края и Саратовской области.

Ранее сообщалось, что очевидцы заметили БПЛА в Наро-Фоминском и Солнечногорском округах Подмосковья.

