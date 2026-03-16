11:50, 16 марта 2026

Названы самые популярные у россиян страны для открытия банковских счетов

Юрист Самойленко: Чаще всего россияне открывали счета в ОАЭ, Армении и Сербии
Кирилл Луцюк

Фото: Omr Mohamed / Reuters

Больше 500 тысяч россиян располагают почти двумя миллионами счетов в банках других государств. Об этом рассказала старший юрист NSV Consulting Ксения Самойленко. Ее процитировало радио Sputnik.

По ее словам, на первом месте расположились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые привлекают потенциальных вкладчиков стабильностью юрисдикции, престижем региона и возможностью приобретения доходных ценных бумаг. Также там активно развиваются бизнес-проекты граждан России, связанные с недвижимостью, туризмом, IT-индустрией. Сказывается и популярность ОАЭ у российских туристов.

Второе место заняла Армения, банки которой используются как для перевода средств за границу из РФ, так и в Россию. Есть данные, что через российских релокантов в Армению пришли рекордные деньги. Речь идет о сумме, составляющей больше 25 процентов ВВП этой постсоветской республики.

Третье место у Сербии. По словам Самойленко, эта страна не работает с долларами, а счета в евро открывает лишь при наличии вида на жительство в Европейском союзе. Однако ряд российских компаний (в том числе и IT-гиганты) вывели часть сотрудников в Сербию, и это сразу оживило потребность в открытии счетов в местных кредитных организациях.

Ранее сообщалось, что немецкие банки стали превентивно блокировать или закрывать счета жителей России, если те не могут оперативно переподтвердить действующий вид на жительство (ВНЖ).

