Небензя обвинил США и Израиль во всплеске насилия на Ближнем Востоке

Небензя заявил, что США и Израиль вызвали всплеск насилия на Ближнем Востоке

Военная операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что на Ближнем Востоке начался всплеск насилия. С таким обвинением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью сербской газете «Политика». Полный текст интервью приводится на сайте российского постпредства.

«Реальность такова, что счет жертв американо-израильской агрессии против Ирана идет на сотни, наносится непоправимый ущерб критически важным объектам гражданской инфраструктуры», — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что спровоцированный виток насилия является беспрецедентным.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран никогда не просил о переговорах с США и готов сопротивляться.