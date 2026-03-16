Новое руководство Ирана описали фразой «коллективное творчество»

Марьясов: Новое руководство Ирана стало результатом коллективного творчества

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, если он действительно жив, — это результат «коллективного творчества». Об этом заявил бывший посол России в Иране Александр Марьясов в разговоре с «Лентой.ру» на полях конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке: факторы эскалации и траектории трансформации».

По его словам, тот факт, что Хаменеи не появляется ни на телевидении, ни в живых интервью, а был только зачитанный от его имени текст, вызывает сомнения в том, что он жив и здоров, однако вскоре это прояснится.

«Что касается его линии поведения в нынешней ситуации, если он действительно жив, здоров, то это результат коллективного творчества. Он сам по себе не лидер, потому что не имеет политической известности, харизмы, опыта ни в политической области, ни в теологической области», — отметил дипломат.

Ранее Марьясов отметил, что эскалация конфликта с Ираном и потери среди американских военных могут стоить президенту США Дональду Трампу победы на промежуточных выборах.