07:35, 16 марта 2026

Обнаружена неожиданная связь потребления мяса с риском психических расстройств

BMC: Рацион с высоким содержанием животного белка повышает риск депрессии
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Рацион с высоким содержанием животного белка может быть связан с более высоким риском депрессии, тревожности и стресса у женщин. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные 489 женщин из Ирана. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Public Health.

Ученые сравнили потребление животного и растительного белка и оценили, как оно соотносится с симптомами психоэмоциональных нарушений. Для этого участницы заполняли опросники о питании и стандартизированную шкалу DASS-21, которая позволяет выявить признаки депрессии, тревоги и стресса. После учета других факторов оказалось, что женщины с самым высоким потреблением животного белка значительно чаще сообщали о симптомах всех трех состояний.

Так, у участниц из верхней группы по потреблению животного белка вероятность симптомов депрессии была выше в 2,6 раза, тревожности — в 1,8 раза, а стресса — в 3,7 раза по сравнению с женщинами, которые потребляли его меньше. При этом растительный белок не показал статистически значимой связи ни с одним из изученных психических состояний.

Авторы отмечают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако указывает на возможную роль источника белка в психическом здоровье. По их мнению, на это могут влиять различия в составе аминокислот, сопутствующих жиров и общем характере питания.

Ранее ученые выяснили, что употребление улуна и зеленого чая снижает риск развития депрессии.

