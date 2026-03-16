Дубай и Абу-Даби оказались под угрозой экологической катастрофы из-за конфликта в Иране

Эколог Каваносян предупредил об угрозе экологической катастрофы в ОАЭ

Отдых в Дубае может стать небезопасным с точки зрения экологии из-за конфликта в Иране, считает эколог Георгий Каваносян. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил об угрозе экологической катастрофы в регионе.

Эксперт отметил, что попадания по танкерам вблизи Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уже есть, однако пока неизвестно, разгерметизировались ли резервуары с топливом и попали ли нефтепродукты в акваторию. Каваносян напомнил о влиянии разлива нефтепродуктов в Черном море в 2024 году на пляжный отдых и отметил, что в случае с ОАЭ ситуация может сложиться куда хуже.

«Представьте себе танкеры, которые перевозят нефтепродукты через Суэцкий канал, они по 100 тысяч тонн, 200 даже — это на два порядка больше может быть, чем у нас произошло в Черном море. Плюс сам Персидский залив в два раза меньше по размеру, чем Черное море, и у него очень плохой водообмен с Индийским океаном. То есть, по сути, это замкнутая нефтяная бочка, и все, что туда попадает, остается там надолго, на годы и, может быть даже, десятки лет», — поделился эколог.

Когда в 1991 году в Персидском заливе произошел самый крупный разлив нефти и в акваторию попало до 11 миллионов баррелей, последствия ликвидировали десятилетиями, и вплоть до сегодняшнего дня полностью не восстановилось биоразнообразие, указал собеседник «Ленты.ру». Если сценарий повторится и в водах окажутся суммарно миллионы баррелей, то это будет примерно такая же катастрофа и первыми ее на себе ощутят отдыхающие в Катаре, Дубае, Абу-Даби, предупредил он.

Еще одна проблема важнейшая — что у них питьевое водоснабжение происходит за счет опреснения. Если у них по водозаборам потечет эта эмульсия нефтяная, когда в каждом пузырьке будет высокое содержание углеводородов, то, вполне возможно, что начнутся перебои с питьевым водоснабжением Георгий Каваносян эколог

Еще одна сложность заключается в том, что ОАЭ — это, по сути, пустыня и их города граничат с морскими водами, добавил эколог. Поэтому, по его словам, воздух в Дубае, Абу-Даби, Шардже может наполниться углеводородами, что будет достаточно вредно для находящихся там людей. В первую очередь пострадают все, кто взаимодействует с поверхностью воды: млекопитающие и птицы, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил топливный резервуар в районе международного аэропорта Дубая.

До этого американский танкер попал под удар и загорелся в Шардже.