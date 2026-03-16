В Дубае сообщили о повреждении топливного резервуара в районе аэропорта

Топливный резервуар поврежден из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в районе аэропорта Дубая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата.
Как сообщили власти, подразделения гражданской обороны занимаются тушением пожара в районе воздушной гавани.
«В результате инцидента с беспилотником в районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения», — подчеркнули они.
Ранее мощный пожар и взрывы произошли рядом с аэропортом Дубая в результате атаки иранских дронов.