03:49, 16 марта 2026Мир

В Дубае сообщили о повреждении топливного резервуара в районе аэропорта

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Топливный резервуар поврежден из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в районе аэропорта Дубая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата.

Как сообщили власти, подразделения гражданской обороны занимаются тушением пожара в районе воздушной гавани.

«В результате инцидента с беспилотником в районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения», — подчеркнули они.

Ранее мощный пожар и взрывы произошли рядом с аэропортом Дубая в результате атаки иранских дронов.

