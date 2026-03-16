17:30, 16 марта 2026Ценности

Певица Алсу сменила имидж

Певица Алсу укоротила волосы и показала новый имидж
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: @alsou_a

Российская певица Алсу сменила имидж и показала новую внешность на видео. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала перед камерой в белой майке. При этом она запечатлела, как ей делают стрижку, а затем продемонстрировала укороченные до плеч волосы. «Не бойтесь перемен», — указала в подписи артистка.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Алсу все моложе и моложе», «Просто огонь! Стильно и дерзко!», «Ого! Кто эта юная девушка?», «Как тебе хорошо с такой длиной!» — восхитились они.

В августе 2025 года Алсу высмеяла внешнее сходство с блогершей Оксаной Самойловой.

