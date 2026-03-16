14:35, 16 марта 2026

Пластический хирург раскрыла секрет красоты и молодости 56-летней звезды «Мумии»

Мария Винар

Фото: Yara Nardi / Reuters

Пластический хирург Джулиан Сильва раскрыла секрет красоты и молодости британской актрисы Рэйчел Вайс. Ее комментарий публикует Daily Mail.

С помощью правила золотого сечения медик установила, что черты лица 56-летней звезды «Мумии» близки к оптимальным значениям. По ее мнению, она могла добиться таких результатов, прибегнув к подтяжке бровей в височной области, дермальным филлерам, блефаропластике со скрытым разрезом и небольшой подтяжке лица. «Если она и проходила какие-либо процедуры, то они были выполнены с предельной точностью и сдержанностью. Она не изменила свою внешность, она просто сохранила ее в лучшем виде», — пояснила эксперт.

Кроме того, специалист считает, что знаменитость могла колоть ботокс в лоб и воспользоваться курсами радиочастотной микроигольчатой терапии ради подтянутой шеи. «Образ Рэйчел — это эталон современной эстетики. Она доказывает, что при правильном уходе процесс старения не просто замедляется, но и элегантно обращается вспять», — отметила собеседница портала.

Ранее американский пластический хирург Терри Дж. Даброу раскрыл секрет привлекательности голливудского актера Брэда Питта в 62 года.

