21:29, 16 марта 2026Мир

Политолог раскрыл план Европы по давлению на Трампа для помощи Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Samuel Corum / Pool via CNP / Globallookpress.com

Европейские политики попытаются надавить на президента США Дональда Трампа, чтобы тот возобновил полномасштабную военную поддержку Украины. Такое мнение высказал политолог Александр Рар в разговоре с газетой «Взгляд».

Он полагает, что европейцы используют конфликт на Ближнем Востоке в качестве рычага давления на Трампа: они согласятся оказывать поддержку США в противостоянии с Ираном, чтобы доказать американскому лидеру свою преданность в «войне за либеральные ценности».

«Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», — резюмировал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США не обязаны работать со странами Евросоюза (ЕС) по Украине, потому что находятся за океаном.

