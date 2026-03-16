Политолог раскрыл план Европы по давлению на Трампа для помощи Украине

Европейские политики попытаются надавить на президента США Дональда Трампа, чтобы тот возобновил полномасштабную военную поддержку Украины. Такое мнение высказал политолог Александр Рар в разговоре с газетой «Взгляд».
Он полагает, что европейцы используют конфликт на Ближнем Востоке в качестве рычага давления на Трампа: они согласятся оказывать поддержку США в противостоянии с Ираном, чтобы доказать американскому лидеру свою преданность в «войне за либеральные ценности».
«Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», — резюмировал эксперт.
Ранее Трамп заявил, что США не обязаны работать со странами Евросоюза (ЕС) по Украине, потому что находятся за океаном.