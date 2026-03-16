Политолог указал на развал коалиции США

Политолог Асафов: У Трампа разваливается коалиция из-за Ирана

Отказ Великобритании и Германии в просьбе президента США Дональда Трампа о помощи в разблокировке Ормузского пролива указывает на развал коалиции, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. По его словам, традиционные партнеры Вашингтона считают себя пострадавшими от действий США на Ближнем Востоке.

«Поскольку Великобритания и Германия являются основными покупателями нефти, идущей через Ормузский пролив, именно они, по мнению Трампа, должны заниматься его разблокировкой. Он призвал их принять в этом участие, но у стран нет сил, средств и возможностей. Кроме того, они считают себя не бенефициарами конфликта на Ближнем Востоке, а пострадавшими», — сказал политолог.

Асафов заметил, что операция в Ормузском проливе была бы крайне рискованной для Германии и Великобритании, у которых не так много ударных авианосных групп для выполнения просьбы американского лидера.

«Они не понимают, почему, получая экономический ущерб от действий США, они же должны за ними убирать. Так что Германия и Франция просто ждут, пока все рассосется, а у Трампа разваливается коалиция. Союзники не понимают, чего ради, кроме принципиальной для Трампа защиты Израиля, нужен был этот хаос», — заключил Асафов.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив. Великобритания и Германия уже отказались.