Постоялица отеля напилась и рухнула с балкона в кусты в Таиланде

Приехавшая в Таиланд женщина остановилась в отеле, напилась и упала с балкона на четвертом этаже. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

15 марта охранник восьмиэтажной гостиницы в Паттайе, расположенной на улице Soi Bongkoch 8, услышал, как что-то тяжелое рухнуло на землю. Мужчина подошел к месту происшествия и заметил в кустах женщину, которая стонала и просила о помощи. Очевидец обратился в экстренные службы.

Прибывшие на вызов спасатели подтвердили, что постоялица отеля выжила. Однако при падении она получила серьезные травмы. Иностранку доставили в больницу. Полицейские не смогли допросить ее, так как пострадавшая была сильно пьяна и разговаривала бессвязно. Офицеры предварительно установили, что падение произошло случайно из-за неосмотрительности туристки.

