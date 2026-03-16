19:00, 16 марта 2026

Постоялица отеля напилась и рухнула с балкона в кусты в Таиланде

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Opas Chotiphantawanon / Shutterstock / Fotodom

Приехавшая в Таиланд женщина остановилась в отеле, напилась и упала с балкона на четвертом этаже. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

15 марта охранник восьмиэтажной гостиницы в Паттайе, расположенной на улице Soi Bongkoch 8, услышал, как что-то тяжелое рухнуло на землю. Мужчина подошел к месту происшествия и заметил в кустах женщину, которая стонала и просила о помощи. Очевидец обратился в экстренные службы.

Прибывшие на вызов спасатели подтвердили, что постоялица отеля выжила. Однако при падении она получила серьезные травмы. Иностранку доставили в больницу. Полицейские не смогли допросить ее, так как пострадавшая была сильно пьяна и разговаривала бессвязно. Офицеры предварительно установили, что падение произошло случайно из-за неосмотрительности туристки.

Ранее россияне снова массово отравились в отеле Таиланда. Пострадавшие пожаловались на высокую температуру, признаки ротавируса и воспаление глаз.

