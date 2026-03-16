Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 16 марта 2026Экономика

Вероятность конфискации жилья за фиктивную прописку мигрантов оценили

Юрист Корнияко: Жилье не может являться орудием преступления
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Конфискация жилья за фиктивную прописку мигрантов — единичная практика. Так недавнее судебное решение «Известиям» прокомментировал адвокат Павел Корнияко.

Житель Екатеринбурга по решению Кировского районного суда был не только оштрафован, но и лишился имеющейся у него в собственности комнаты из-за того, что фиктивно поставил на учет девять иностранцев. В юридической практике подобный случай первый, подчеркивает Корнияко, и с точки зрения закона довольно спорен. Как правило, по таким делам у нарушителей конфисковали телефоны, посредством которых на «Госуслугах» оформлялась регистрация, но не изымали жилое помещение.

Ключевым моментом здесь является статус жилья как орудия преступления, как, к примеру, автомобиль у пьяного водителя-рецидивиста. Так, постановление пленума Верховного суда № 17 не указывает прямо, попадает ли недвижимость под такое понятие. «Я не думаю, что жилое помещение может являться орудием преступления в данном случае», — заключил юрист. Корнияко также выразил уверенность, что приговор в части конфискации комнаты будет обжалован. Точку в данном вопросе может поставить Верховный суд.

Ранее у жительницы Петербурга взломали аккаунт на портале «Госуслуги» и прописали в ее квартире двух мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok