Вероятность конфискации жилья за фиктивную прописку мигрантов оценили

Юрист Корнияко: Жилье не может являться орудием преступления

Конфискация жилья за фиктивную прописку мигрантов — единичная практика. Так недавнее судебное решение «Известиям» прокомментировал адвокат Павел Корнияко.

Житель Екатеринбурга по решению Кировского районного суда был не только оштрафован, но и лишился имеющейся у него в собственности комнаты из-за того, что фиктивно поставил на учет девять иностранцев. В юридической практике подобный случай первый, подчеркивает Корнияко, и с точки зрения закона довольно спорен. Как правило, по таким делам у нарушителей конфисковали телефоны, посредством которых на «Госуслугах» оформлялась регистрация, но не изымали жилое помещение.

Ключевым моментом здесь является статус жилья как орудия преступления, как, к примеру, автомобиль у пьяного водителя-рецидивиста. Так, постановление пленума Верховного суда № 17 не указывает прямо, попадает ли недвижимость под такое понятие. «Я не думаю, что жилое помещение может являться орудием преступления в данном случае», — заключил юрист. Корнияко также выразил уверенность, что приговор в части конфискации комнаты будет обжалован. Точку в данном вопросе может поставить Верховный суд.

Ранее у жительницы Петербурга взломали аккаунт на портале «Госуслуги» и прописали в ее квартире двух мигрантов.