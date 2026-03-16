10:31, 16 марта 2026

Пьяный мужчина выпустил из клетки львов и стал их жертвой

Юлия Юткина
Фото: TimmR / Shutterstock / Fotodom

В городе Сан-Педро-Чолула, Мексика, неопознанного мужчину спасли из центра для бывших цирковых животных. Об этом сообщает Telediario México.

Предполагается, что мужчина пробрался в центр, будучи пьяным. Оказавшись внутри, он подошел к клеткам со львами и открыл их. Два выпущенных на свободу хищника тут же набросились на мужчину.

Несмотря на раны, он смог отбиться от львов и спрятаться в одной из опустевших клеток. Мужчина закрылся изнутри, пока хищники бродили снаружи. Ему удалось спастись — жертвой львов стала собака, гулявшая по территории.

Прибывшие спасатели обнаружили мужчину в порванной одежде внутри клетки. Они доставили его в больницу и вернули львов на место. Животные нанесли мужчине серьезные травмы рук и лица. Сейчас полиция пытается идентифицировать его личность.

Известно, что мужчина попал на территорию через дыру в заборе, которую на прошлой неделе оставила группа преступников. 7 марта злоумышленники попытались похитить из центра несколько животных, но их арестовали.

Ранее сообщалось, что в провинции Гуандун, Китай, смотритель зоопарка спас 10-летнюю девочку от львицы. Хищница набросилась на ребенка, увидев в его руках мясо.

