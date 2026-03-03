Львица набросилась на кормившую ее в зоопарке девочку

В Китае львица через клетку ранила 10-летнюю девочку

В провинции Гуандун, Китай, смотритель зоопарка спас 10-летнюю девочку от львицы. Об этом сообщает Shanghai Daily.

Девочку подвели к клетке со львами, чтобы она покормила их сквозь прутья решетки. Однако те, увидев в ее руках мясо, тут же набросились на нее. Одной львице удалось зацепиться когтями за ее штаны. Она стала тянуть ребенка ближе к клетке, и девочка закричала.

Ей на помощь бросился смотритель зоопарка. Он поднял с земли металлический прут и стал отбиваться им от львицы. Спустя полминуты ему удалось вырвать девочку из лап хищницы, которая пыталась стянуть с нее штаны. Львица успела ее ранить.

Девочку доставили в больницу в шоковом состоянии. Она получила незначительные ссадины. Их обработали и сделали ей прививку от бешенства.

Как отмечает Need To Know, некоторые местные СМИ написали, что в произошедшем виновен один из работников зоопарка. Он не должен был разрешать девочке кормить львов, поскольку она еще слишком маленькая для этого. Мужчины отстранили от работы. Родители пострадавшей не стали предъявлять никаких претензий зоопарку.

Ранее сообщалось, что в городе Лахор, Пакистан, львица сбежала от двух мужчин при перевозке и напала на маленькую девочку. Ребенка удалось спасти из хватки хищницы и экстренно доставить в больницу.

