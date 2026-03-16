Раскрыта позиция Стармера по отправке кораблей в Ормузский пролив

Telegraph: Стармер отказал Трампу в отправке военных кораблей в Ормузский пролив

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

В публикации подчеркивается, что отказ Стармера выполнить просьбу Трампа может усугубить отношения между двумя политиками. Американский лидер до этого выражал недовольство, что Лондон не позволил использовать свои военные базы для нанесения первого удара по Ирану.

Ранее Трамп усомнился, что союзники по блоку вступятся за США в ситуации с Ормузским проливом. «Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — сказал он.

До этого Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Франция уже отказала ему в этой просьбе.