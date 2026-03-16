Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:07, 16 марта 2026Мир

Раскрыта позиция Стармера по отправке кораблей в Ормузский пролив

Марина Совина (ночной редактор)
Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

В публикации подчеркивается, что отказ Стармера выполнить просьбу Трампа может усугубить отношения между двумя политиками. Американский лидер до этого выражал недовольство, что Лондон не позволил использовать свои военные базы для нанесения первого удара по Ирану.

Ранее Трамп усомнился, что союзники по блоку вступятся за США в ситуации с Ормузским проливом. «Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — сказал он.

До этого Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Франция уже отказала ему в этой просьбе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта позиция Стармера по отправке кораблей в Ормузский пролив

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok