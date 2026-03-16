Раскрыто состояние получившего три удара ножом по пути в школу мальчика из Подмосковья

Семикласснику из подмосковного поселка Свердловский, получившему три удара ножом по пути в школу, провели экстренную операцию. Его состояние раскрыл Минздрав Подмосковья, пишет АГН «Москва».
По данным ведомства, сейчас ребенок находится в палате. «Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — подчеркивается в сообщении.
Ранее стало известно, что по дороге на уроки на мальчика напал одноклассник. Как выяснил Shot, подростки поругались, и один из них выхватил кухонный нож.
В феврале похожий случай произошел в Александровске Пермского края. Там ученик школы № 1 напал на соседа по парте. Предварительно, между сверстниками произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил оппонента ножом.