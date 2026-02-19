Реклама

13:38, 19 февраля 2026Россия

После устроенной подростком резни во всех школах российского города отменили занятия

Во всех школах Александровска отменили уроки после резни, устроенной подростком
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В Пермском крае во всех школах города Александровска отменили занятия из-за резни, устроенной подростком. Об этом сообщило Минобразования российского региона в Telegram.

Решение принято администрацией города совместно с правоохранительными органами. Школы возобновят занятия 24 февраля.

В посте подчеркивается, что причины происшествия выясняет межведомственная комиссия. Во всех образовательных учреждениях региона усилены меры безопасности.

О нападении ученика школы № 1 Александровска на соседа по парте стало известно утром 19 февраля. Предварительно, между сверстниками произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил оппонента ножом. Пострадавшего госпитализировали и направили на операцию.

Напавший на одноклассника 13-летний мальчик задержан. Как выяснили журналисты, его описывают как хулигана, живущего по арестантским понятиям (АУЕ признано в РФ экстремистским и запрещено). Возбуждено уголовное дело.

