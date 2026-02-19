После устроенной подростком резни во всех школах российского города отменили занятия

Во всех школах Александровска отменили уроки после резни, устроенной подростком

В Пермском крае во всех школах города Александровска отменили занятия из-за резни, устроенной подростком. Об этом сообщило Минобразования российского региона в Telegram.

Решение принято администрацией города совместно с правоохранительными органами. Школы возобновят занятия 24 февраля.

В посте подчеркивается, что причины происшествия выясняет межведомственная комиссия. Во всех образовательных учреждениях региона усилены меры безопасности.

О нападении ученика школы № 1 Александровска на соседа по парте стало известно утром 19 февраля. Предварительно, между сверстниками произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил оппонента ножом. Пострадавшего госпитализировали и направили на операцию.

Напавший на одноклассника 13-летний мальчик задержан. Как выяснили журналисты, его описывают как хулигана, живущего по арестантским понятиям (АУЕ признано в РФ экстремистским и запрещено). Возбуждено уголовное дело.