Появились данные о состоянии российского школьника после нападения одноклассника с ножом

Пермский Минздрав: Пострадавшего после нападения с ножом школьника оперируют

Учащегося из Александровска, пострадавшего после нападения одноклассника с ножом в школе №1, сейчас оперируют. Состояние мальчика стабильное. Такие подробности появились в Минздраве Пермского края.

В российском ведомстве разъяснили, что затем раненого несовершеннолетнего доставят бортом санавиации в Пермь.

До этого сообщалось, что ученик мог напасть с ножом на одноклассника из-за ссоры.

Как установили следователи, 13-летний школьник ранил одноклассника в шею и грудь. Конфликт спровоцировала игра в шутер PUBG — проигравший школьник решил отомстить сверстнику, уточняет Baza. По данным издания, напавший характеризуется как задира, живущий по арестантским понятиям (АУЕ признано в РФ экстремистским и запрещено). Он живет с матерью и отчимом.

Нападение произошло утром 19 февраля в школе Александровска на лестничном марше 3-го этажа. Первым на помощь раненому прибежал учитель ОБЖ, затем подоспела учительница по физике. Вместе они скрутили вооруженного ученика и удерживали его до приезда силовиков.