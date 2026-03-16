17:23, 16 марта 2026

Раскрыты подробности об арсенале ранившего одноклассника 13-летнего школьника

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В подмосковном поселке Свердловский напавший на одноклассника школьник был вооружен двумя ножами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, помимо холодного оружия у подростка была и легковоспламеняющаяся жидкость. Семиклассник пошел на преступление из ненависти к отличникам и спортсменам, а триггером стала ссора с одноклассником, после чего он нанес ему три удара ножом. Пострадавший получил колющие ранения шеи и лба, его экстренно госпитализировали.

19 февраля в Пермском крае было возбуждено уголовное дело после нападения школьника с ножом на сверстника в учебном заведении. Отмечалось, что конфликт спровоцировала совместная игра в шутер PUBG.

