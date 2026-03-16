Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:33, 16 марта 2026Наука и техника

Распространенный симптом оказался ранним признаком болезни Альцгеймера

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

Нарушения сна могут появляться задолго до проблем с памятью при болезни Альцгеймера, и причиной этого может быть патологический белок тау. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кентукки, опубликовавшие результаты работы в журнале npj Dementia.

В экспериментах на мышах ученые обнаружили, что измененный тау влияет на то, как мозг использует глюкозу — основной источник энергии для нейронов. В норме глюкоза идет на поддержание энергетического баланса клеток, однако при патологии тау часть этой энергии перенаправляется на усиленное производство возбуждающего нейромедиатора глутамата. Одновременно уменьшается синтез тормозного медиатора ГАМК, что нарушает баланс возбуждения и торможения в нейронных сетях.

Такой сдвиг приводит к повышенной активности коры головного мозга. Электрофизиологические измерения показали признаки гипервозбудимости нейронов и нарушения синхронности мозговых ритмов. На этом фоне у животных сокращалась продолжительность как медленного, так и быстрого сна.

Авторы отмечают, что изменения в энергетическом обмене и нейронной активности возникают еще на ранних этапах тау-патологии — до выраженного повреждения нервных клеток. Это может объяснять, почему проблемы со сном нередко появляются за годы до диагностируемых симптомов болезни Альцгеймера.

По мнению исследователей, восстановление баланса нейромедиаторов и метаболизма глюкозы в мозге может стать новым направлением для профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний.

Ранее стало известно, что планировка городских улиц влияет на состояние мозга в пожилом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    МИД Венгрии выступил с заявлением о новом пакете санкций ЕС

    Жители московского ЖК пожаловались на полчища крыс

    Россияне массово игнорируют оформление одного документа на машину

    Пожаловавшимся на крыс москвичам посоветовали самостоятельно решать проблему

    Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

    ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

    В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

    Спасший на СВО несколько сотен раненых военный раскрыл шансы выжить при задетой артерии

    В аэропорту Ирана произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok