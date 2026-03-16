Реакция Лерчек на решение суда попала на видео

RT: Лерчек рада решению приостановить дело и отпустить из-под домашнего ареста

Реакция блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) на решение суда о приостановлении ее дела и отпустить ее из-под домашнего ареста попала на видео. Кадрами поделились RT в своем Telegram-канале.

На видео показан, как блогерша говорит из больничной палаты: «Дело приостановлено. Мы очень этому рады. Сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться». Она поблагодарила всех за поддержку и подтвердила свой диагноз.

Ранее сообщалось, что после того, как блогерша подтвердила диагноз, она заявила, что очень сильно хочет жить и будет жить, и расплакалась.