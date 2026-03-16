19:29, 16 марта 2026

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за рыбалку

Юрист Русяев: За ловлю редкой рыбы россиянам грозит уголовное наказание
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

За нарушение правил рыбалки в ловлю редкой рыбы россияне рискуют сесть в тюрьму. Об уголовном наказании предупредил юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, пишут «Известия».

Так, в стране есть запрещенные способы лова рыбы. «На федеральном уровне закон о любительском рыболовстве запрещает лов с применением взрывчатых и химических веществ, электротока, сетей (за узкими исключениями), подводную охоту в местах массового отдыха, с аквалангами и с электронными средствами обнаружения», — рассказал Русяев.

На региональном уровне также могут быть запрещены багрение, глушение, ночная подсветка, перегораживание русла, самоловные снасти и капканы. Отдельные правила существуют для нерестового периода и для отдельных видов рыб, подчеркнул эксперт.

Так, штрафами обернется вылов судака, щуки, леща, жереха и сома, если нарушены сезонные запреты. Под особым контролем также находятся стерлядь, осетровые, хариус, лососевые и сиговые, добавил юрист.

За нарушение правил рыболовства россиянам грозит штраф от 2000 до 5000 рублей с возможной конфискацией снастей. За вылов краснокнижной рыбы сумма вырастет до 5000 рублей для физических лиц и до миллиона рублей — для юридических. Ловля особо ценных пород (например, белуги или русского осетра) повлечет уголовную ответственность — до четырех лет лишения свободы. А если для этих целей нарушитель использовал интернет, срок вырастет до шести лет, заключил Русяев.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильную прописку.

