10:08, 16 марта 2026

Россиянам перестало хватать денег для накоплений

«Актион Бухгалтерия»: Больше 38 % россиян не создали никаких сбережений
Кирилл Луцюк

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2025-2026 годы деньги не копят 38,3 процента жителей России. Эти результаты опроса, проведенного «Актион Бухгалтерия», процитировала «Газета.Ru».

Главной причиной оказалась банальная нехватка денег. Так ответили 61,9 процента из тех, кто не может в настоящее время формировать сбережения. Кроме того, 24 процента признались, что направляют серьезную часть своих доходов на помощь родственникам и близким. На то, что не могут удержаться от трат, посетовали 14,1 процента.

Что касается тех, кто все-таки старается копить, то 19 процентов из них делают это регулярно — каждый месяц они откладывают примерно одинаковую сумму. Почти 43 процента поступают так время от времени. Кроме того, оказалось, что 32,5 процента выделяют на сбережения до пяти тысяч рублей в месяц, а 27 процентов — от пяти до десяти тысяч. Также 18,3 процента откладывают от 10 до 20 тысяч рублей, а 9,7 процента от 20 до 30 тысяч. Больше 30 тысяч рублей удается сберегать лишь 12,5 процента опрошенных.

Опрос показал, что почти 55 процентов копят деньги, используя для этих целей накопительный счет, а 35 процентов предпочитают вклад. Кроме того, 14,2 процента держат свои сбережения на дебетовой карте, а 34 процента остановили свой выбор на наличных.

По данным «Финуслуг», самым популярным видом вкладов у россиян остались банковские депозиты сроком на три месяца.

    Последние новости

    Украинские беспилотники третий день сбивают на подлете к Москве. Что известно о продолжающейся атаке?

    Стало известно об острой нехватке боеприпасов у союзника США

    Участник СВО рассказал о бое с превосходящими в шесть раз силами ВСУ

    Аэропорт Дубая открыли после ночной атаки БПЛА

    Тимоти Шаламе высмеяли со сцены «Оскара» на фоне скандала

    Звезду реалити-шоу поймали с наркотиками и арестовали

    Американские энергогиганты запаниковали из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Единственный призер ОИ от России рассказал о присылающих ему пикантные фото девушках

    Иностранные грузовики в России резко подорожают

    Россиянам перестало хватать денег для накоплений

    Все новости
