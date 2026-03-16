Россиянам перестало хватать денег для накоплений

«Актион Бухгалтерия»: Больше 38 % россиян не создали никаких сбережений

В 2025-2026 годы деньги не копят 38,3 процента жителей России. Эти результаты опроса, проведенного «Актион Бухгалтерия», процитировала «Газета.Ru».

Главной причиной оказалась банальная нехватка денег. Так ответили 61,9 процента из тех, кто не может в настоящее время формировать сбережения. Кроме того, 24 процента признались, что направляют серьезную часть своих доходов на помощь родственникам и близким. На то, что не могут удержаться от трат, посетовали 14,1 процента.

Что касается тех, кто все-таки старается копить, то 19 процентов из них делают это регулярно — каждый месяц они откладывают примерно одинаковую сумму. Почти 43 процента поступают так время от времени. Кроме того, оказалось, что 32,5 процента выделяют на сбережения до пяти тысяч рублей в месяц, а 27 процентов — от пяти до десяти тысяч. Также 18,3 процента откладывают от 10 до 20 тысяч рублей, а 9,7 процента от 20 до 30 тысяч. Больше 30 тысяч рублей удается сберегать лишь 12,5 процента опрошенных.

Опрос показал, что почти 55 процентов копят деньги, используя для этих целей накопительный счет, а 35 процентов предпочитают вклад. Кроме того, 14,2 процента держат свои сбережения на дебетовой карте, а 34 процента остановили свой выбор на наличных.

По данным «Финуслуг», самым популярным видом вкладов у россиян остались банковские депозиты сроком на три месяца.